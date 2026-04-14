Erste Schätzungen: Everest Reinsurance Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Everest Reinsurance Group wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 14,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,90 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,25 Milliarden USD aus – eine Minderung von 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Everest Reinsurance Group einen Umsatz von 4,26 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 52,97 USD, gegenüber 37,80 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 16,78 Milliarden USD im Vergleich zu 17,50 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at