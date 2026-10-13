Everest Reinsurance Group Aktie

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WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Everest Reinsurance Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Everest Reinsurance Group stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 8,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,09 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,81 Milliarden USD aus – eine Minderung von 11,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Everest Reinsurance Group einen Umsatz von 4,32 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 53,78 USD je Aktie, gegenüber 37,80 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 15,52 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 17,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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