Everest Reinsurance Group Aktie

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WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Everest Reinsurance Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Everest Reinsurance Group wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,55 USD. Im Vorjahresquartal waren 16,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,99 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 52,53 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 37,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,96 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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