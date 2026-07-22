Erste Schätzungen: Evergy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evergy wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,848 USD gegenüber 0,740 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,76 Prozent auf 1,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,66 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,23 Milliarden USD, gegenüber 5,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at