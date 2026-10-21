Erste Schätzungen: Evergy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Evergy wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,31 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,79 Prozent erhöht. Damals waren 2,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,92 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,28 USD, gegenüber 3,66 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 6,29 Milliarden USD im Vergleich zu 5,92 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at