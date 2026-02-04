Erste Schätzungen: Evergy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Evergy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,559 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 64,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,340 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Evergy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,95 USD, gegenüber 3,79 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 6,03 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,82 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at