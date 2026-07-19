Erste Schätzungen: EverQuote A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EverQuote A wird voraussichtlich am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,523 USD aus. Im letzten Jahr hatte EverQuote A einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 156,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 190,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,63 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 797,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 692,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at