Erste Schätzungen: EverQuote A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EverQuote A wird voraussichtlich am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 166,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei EverQuote A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 180,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD, gegenüber 2,63 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 778,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 692,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at