EverQuot a Aktie

EverQuot a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JPMX / ISIN: US30041R1086

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: EverQuote A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EverQuote A wird voraussichtlich am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,358 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,96 Prozent auf 176,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,47 USD je Aktie, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 674,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 500,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at


