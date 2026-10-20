Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eversource Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Eversource Energy stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
11 Analysten schätzen, dass Eversource Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,965 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,68 Prozent auf 3,20 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Eversource Energy noch 3,22 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 13,69 Milliarden USD, gegenüber 13,55 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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