Erste Schätzungen: Eversource Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eversource Energy veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,10 USD aus. Im letzten Jahr hatte Eversource Energy einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eversource Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,72 Milliarden USD im Vergleich zu 2,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,75 USD im Vergleich zu 2,27 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 12,77 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,90 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at