Erste Schätzungen: Eversource Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eversource Energy wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,942 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Eversource Energy ein EPS von 0,960 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,07 Milliarden USD – ein Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eversource Energy 2,84 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,65 USD, gegenüber 4,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 13,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,55 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at