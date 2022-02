Erste Schätzungen: Evertec öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Evertec wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,621 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 146,6 Millionen USD gegenüber 134,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD im Vergleich zu 2,07 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 580,8 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 510,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at