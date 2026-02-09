Everus Constr Group Aktie
WKN DE: A40QEU / ISIN: US3004261034
|
09.02.2026
Erste Schätzungen: Everus Constr Group präsentiert Quartalsergebnisse
Everus Constr Group wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,768 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Everus Constr Group 0,670 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 879,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 759,6 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,64 USD je Aktie, gegenüber 2,81 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,61 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
