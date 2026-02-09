Everus Constr Group Aktie

Everus Constr Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QEU / ISIN: US3004261034

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Everus Constr Group präsentiert Quartalsergebnisse

Everus Constr Group wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,768 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Everus Constr Group 0,670 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 879,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 759,6 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,64 USD je Aktie, gegenüber 2,81 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,61 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

