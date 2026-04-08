Erste Schätzungen: Evli B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Evli B veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,443 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Evli B 0,280 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 14,52 Prozent auf 34,2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,49 EUR, gegenüber 1,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 128,1 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 138,5 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at