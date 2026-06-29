Evl b Aktie
WKN DE: A3DJSG / ISIN: FI4000513437
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29.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Evli B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Evli B wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Evli B für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,370 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 EUR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 31,0 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 5,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Evli B einen Umsatz von 29,5 Millionen EUR eingefahren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,38 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 128,2 Millionen EUR, gegenüber 138,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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