Erste Schätzungen: Evli B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Evli B wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Evli B für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,370 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 31,0 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 5,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Evli B einen Umsatz von 29,5 Millionen EUR eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,38 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 128,2 Millionen EUR, gegenüber 138,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at