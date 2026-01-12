Evl b Aktie

Evl b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJSG / ISIN: FI4000513437

12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Evli B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Evli B wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,259 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Evli B noch 0,260 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Evli B 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 29,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Evli B 33,2 Millionen EUR umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 EUR, gegenüber 1,68 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 119,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 122,5 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

