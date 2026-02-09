Evolent Healt a Aktie
WKN DE: A14UCN / ISIN: US30050B1017
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Evolent Health A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Evolent Health A wird voraussichtlich am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,051 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Evolent Health A ein EPS von -0,270 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Evolent Health A mit einem Umsatz von insgesamt 468,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,51 Prozent verringert.
13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,064 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,88 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evolent Health Inc (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Evolent Health A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Evolent Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Evolent Health A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Evolent Health Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Evolent Health Inc (A)
|2,40
|-2,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.