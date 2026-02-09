Erste Schätzungen: Evolent Health A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Evolent Health A wird voraussichtlich am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,051 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Evolent Health A ein EPS von -0,270 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Evolent Health A mit einem Umsatz von insgesamt 468,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,51 Prozent verringert.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,064 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,88 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

