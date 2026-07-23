Erste Schätzungen: Evolent Health A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Evolent Health A wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD gegenüber -0,440 USD im Vorjahresquartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 34,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 444,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 597,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,181 USD im Vergleich zu -5,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,50 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at