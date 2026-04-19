Evolus Aktie
WKN DE: A2JDYX / ISIN: US30052C1071
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Evolus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Evolus äußert sich voraussichtlich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,113 USD. Dies würde einen Gewinn von 62,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Evolus -0,300 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Evolus 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 72,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Evolus 68,5 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,087 USD, gegenüber -0,800 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 330,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 297,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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