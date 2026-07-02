Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PK19 / ISIN: SE0012673267
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Evolution Gaming Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Evolution Gaming Group Registered lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 1,29 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,37 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 522,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 5,74 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,31 EUR, gegenüber 58,00 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 2,11 Milliarden EUR im Vergleich zu 22,87 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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