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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Evolution Gaming Group Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Evolution Gaming Group Un wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Evolution Gaming Group Un noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Evolution Gaming Group Un nach den Prognosen von 6 Analysten 610,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 594,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,19 USD, gegenüber 5,91 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 2,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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