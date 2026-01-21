Erste Schätzungen: Evolution Gaming Group Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolution Gaming Group Un lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Evolution Gaming Group Un noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 605,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Evolution Gaming Group Un einen Umsatz von 569,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,86 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,43 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,23 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at