Evolution Gaming Group AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh Aktie
WKN DE: A2QCAH / ISIN: US30051E1047
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07.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Evolution Gaming Group Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Evolution Gaming Group Un stellt voraussichtlich am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Evolution Gaming Group Un noch ein Gewinn pro Aktie von 1,31 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 602,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Evolution Gaming Group Un einen Umsatz von 548,3 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,28 USD je Aktie, gegenüber 5,91 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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