E.W. Scripps Aktie
WKN DE: A0Q50J / ISIN: US8110544025
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: EW Scripps präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
EW Scripps wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,507 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte EW Scripps noch -0,590 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 514,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 540,1 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,325 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,870 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,15 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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