Erste Schätzungen: EW Scripps präsentiert Quartalsergebnisse

EW Scripps wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,348 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte EW Scripps noch 0,920 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 552,0 Millionen USD gegenüber 728,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,540 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,02 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,14 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,51 Milliarden USD.

