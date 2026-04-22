Erste Schätzungen: EW Scripps präsentiert Quartalsergebnisse

EW Scripps lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass EW Scripps im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 516,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 524,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD, gegenüber -1,870 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,15 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at