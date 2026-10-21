E.W. Scripps Aktie
WKN DE: A0Q50J / ISIN: US8110544025
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: EW Scripps verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EW Scripps lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,055 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent auf 545,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 525,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -12,630 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,18 Milliarden USD, gegenüber 2,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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