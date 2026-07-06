Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

eWork Scandinavia AB äußert sich voraussichtlich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,10 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,92 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,10 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 13,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,60 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,82 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 4,41 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,07 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,74 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at