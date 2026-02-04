eWork Scandinavia AB Aktie
WKN DE: A0X942 / ISIN: SE0002402701
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB präsentiert Quartalsergebnisse
eWork Scandinavia AB wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass eWork Scandinavia AB für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,30 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,42 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll eWork Scandinavia AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 3,61 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,16 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 5,17 SEK, gegenüber 8,01 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 13,74 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,76 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eWork Scandinavia AB
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: eWork Scandinavia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu eWork Scandinavia AB
Aktien in diesem Artikel
|eWork Scandinavia AB
|93,00
|-4,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.