Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB präsentiert Quartalsergebnisse

eWork Scandinavia AB wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass eWork Scandinavia AB für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,30 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,42 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll eWork Scandinavia AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 3,61 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,16 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 5,17 SEK, gegenüber 8,01 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 13,74 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,76 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at