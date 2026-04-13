Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

eWork Scandinavia AB wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,100 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 89,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,980 SEK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll eWork Scandinavia AB 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,95 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte eWork Scandinavia AB 3,51 Milliarden SEK umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 3,72 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,41 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 11,95 Milliarden SEK, gegenüber 13,74 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at