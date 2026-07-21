Excelerate Energ a Aktie
WKN DE: A3DJ8F / ISIN: US30069T1016
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Excelerate Energy A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Excelerate Energy A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,352 USD aus. Im letzten Jahr hatte Excelerate Energy A einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 344,3 Millionen USD – ein Plus von 68,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Excelerate Energy A 204,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Excelerate Energy Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Excelerate Energy A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Excelerate Energy A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Excelerate Energy A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Excelerate Energy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Excelerate Energy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Excelerate Energy Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Excelerate Energy Inc Registered Shs -A-
|39,80
|2,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinne an den US-Börsen -- ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street dominieren die Bullen. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.