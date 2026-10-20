Excelerate Energ a Aktie

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WKN DE: A3DJ8F / ISIN: US30069T1016

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Excelerate Energy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Excelerate Energy A gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,421 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Excelerate Energy A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 371,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Excelerate Energy A 391,0 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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