Erste Schätzungen: Excelerate Energy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Excelerate Energy A äußert sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,345 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 245,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 278,0 Millionen USD gegenüber 274,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber 1,27 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 851,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at