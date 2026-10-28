Erste Schätzungen: Exchange gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Exchange präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,60 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,32 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 11,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,07 Milliarden CAD gegenüber 959,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,69 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,20 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 3,92 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,28 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at