Exchange Income Aktie
WKN DE: A1C30Q / ISIN: CA3012831077
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Exchange öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Exchange stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,01 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,580 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Exchange nach den Prognosen von 13 Analysten 880,3 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 687,7 Millionen CAD umgesetzt worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,56 CAD, gegenüber 2,55 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 3,23 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,66 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
