Exchange Income Aktie

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WKN DE: A1C30Q / ISIN: CA3012831077

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Exchange präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Exchange stellt voraussichtlich am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,05 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Exchange ein EPS von 0,780 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 27,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 914,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 719,9 Millionen CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,59 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,20 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,80 Milliarden CAD, gegenüber 3,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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