Exchange Income Aktie

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WKN DE: A1C30Q / ISIN: CA3012831077

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Exchange vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Exchange stellt voraussichtlich am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,365 CAD gegenüber 0,140 CAD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Exchange im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 823,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 23,23 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,14 CAD, gegenüber 3,20 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 3,74 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,28 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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