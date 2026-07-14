Exco Technologies Aktie
WKN: 878187 / ISIN: CA30150P1099
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Exco Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Exco Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,200 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Exco Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 164,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 154,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,680 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,630 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 633,5 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 615,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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