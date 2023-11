Erste Schätzungen: Exco Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Exco Technologies gibt voraussichtlich am 29.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,160 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 CAD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 489,9 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 248,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 0,600 CAD je Aktie, gegenüber 0,490 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 620,1 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 489,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at