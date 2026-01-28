Exelon Aktie

Exelon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Exelon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exelon veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,544 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,55 Prozent auf 5,39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,70 USD je Aktie, gegenüber 2,45 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 24,17 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 23,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Exelon Corp.

Analysen zu Exelon Corp.

Aktien in diesem Artikel

Exelon Corp.

