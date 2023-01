Erste Schätzungen: Exelon präsentiert Quartalsergebnisse

Exelon wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Exelon 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,11 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 57,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Exelon 9,63 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,26 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,08 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 19,12 Milliarden USD, gegenüber 36,35 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at