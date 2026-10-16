Erste Schätzungen: Exelon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exelon wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,795 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Exelon 0,860 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,71 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Exelon für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,81 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,86 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,73 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 25,46 Milliarden USD, gegenüber 24,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at