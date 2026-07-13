ExlService Holdings Aktie
WKN DE: A0LB2A / ISIN: US3020811044
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ExlService stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ExlService wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,548 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 37,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 USD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 573,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 514,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,24 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,54 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,33 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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