ExlService Holdings Aktie

WKN DE: A0LB2A / ISIN: US3020811044

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ExlService vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ExlService wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,465 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 481,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ExlService für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 531,2 Millionen USD aus.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,92 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ExlService Holdings IncShs

Analysen zu ExlService Holdings IncShs

Aktien in diesem Artikel

ExlService Holdings IncShs 26,65 0,99% ExlService Holdings IncShs

