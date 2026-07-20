Erste Schätzungen: eXp Realty International präsentiert Quartalsergebnisse

eXp Realty International wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,017 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte eXp Realty International -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden USD gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,050 USD, gegenüber -0,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 5,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,77 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at