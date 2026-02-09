Erste Schätzungen: eXp Realty International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

eXp Realty International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,015 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll eXp Realty International in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,025 USD, gegenüber -0,140 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 4,75 Milliarden USD im Vergleich zu 4,57 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at