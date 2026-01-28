Erste Schätzungen: Expedia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Expedia präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,27 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 48,64 Prozent erhöht. Damals waren 2,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

30 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent auf 3,41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,32 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 8,95 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,69 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at