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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Expedia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Expedia wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 28 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 31 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,16 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 19,90 USD, gegenüber 9,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 33 Analysten durchschnittlich auf 16,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,73 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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