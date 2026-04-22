Erste Schätzungen: Expedia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Expedia lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,550 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 30 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,25 Prozent auf 3,35 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,81 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,96 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 14,73 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at